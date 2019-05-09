Неизвестные избили съемочную группу местного телеканала в Волынской области

Журналисты в рамках расследования контрабанды янтаря приехали незваными на частное мероприятие.

В Шацком районе Волынской области в селе Свитязь неизвестные напали на съемочную группу телерадиокомпании "Аверс" из Луцка, избили и ограбили журналистов и повредили телекамеру. По факту нападения на журналистов полиция начала уголовное производство, сообщает региональное управление полиции.

Инцидент произошел вечером в среду, 8 мая, около 21 часа. На место происшествия выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст.186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проводит комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению этих преступлений и привлечения их к ответственности.

В свою очередь глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, жертвами нападения стали журналистка телеканала «Аверс» Мария Петручик и ее коллеги.

По информации агентства "Волынские новости", журналисты в рамках редакционного задания наведались в день рождения начальника ООО "Ягодин" Александра Оникийчука. Когда журналисты пришли в ресторан "Лемарк" в селе Свитязь, где проходило празднование, к ним применили физическую силу, заломили им руки. Потом забрали телефоны и разбили камеры. Применяя физическую силу, их вывели с территории и угрожали убийством. На место происшествия приехала полиция и скорая.

Несколькими днями ранее польские пограничники задержали 500-кг партию янтаря с Волыни. По информации журналиста Евгения Плинского, контрабанду пропустили якобы по негласному распоряжению начальника Волынской таможни Евгения Шелигацкого. Поэтому журналисты ТРК "Аверс" в рамках редакционного задания пытались пообщаться с таможенниками и расспросить об инциденте.

Напомним, ранее на этой неделе в Черкассах неизвестные жестоко избили журналиста Вадима Комарова. Пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами, в состоянии комы. Позже полиция переквалифицировала уголовное производство с умышленного нанесения тяжких телесных повреждений на покушение на убийство.