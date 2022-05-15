Нацгвардейцы поздравили группу KALUSH песней "Стефания"
Бойцы поблагодарили за поддержку воинов Азовстали.
Украинские бойцы из Национальной гвардии исполнили песню группы KALUSH "Стефания".
Видео опубликовано Национальной гвардией в YouTube.
Бойцы поздравили музыкантов с победой на Евровидении и поблагодарили за поддержку воинов Азовстали.
Первый куплет хита гвардейцы исполняют под гитару. Военные также поют соло с оружием в руках, находясь на боевом посту.
"Ребята, вы – крутые. Украина победила на Евровидении, победит и в войне", – говорят нацгвардейцы.
Напомним, группа KALUSH одержала победу на Евровидении. В сумме украинцы получили 631 голос. Зрительское голосование стало абсолютным рекордом в истории Евровидения и принесло 439 баллов.
После исполнения песни "Стефания" солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите Азовстали прямо сейчас!"