Нацгвардейцы поздравили группу KALUSH песней "Стефания"

Украинские бойцы из Национальной гвардии исполнили песню группы KALUSH "Стефания".

Видео опубликовано Национальной гвардией в YouTube.

Бойцы поздравили музыкантов с победой на Евровидении и поблагодарили за поддержку воинов Азовстали.

Первый куплет хита гвардейцы исполняют под гитару. Военные также поют соло с оружием в руках, находясь на боевом посту.

"Ребята, вы – крутые. Украина победила на Евровидении, победит и в войне", – говорят нацгвардейцы.

Напомним, группа KALUSH одержала победу на Евровидении. В сумме украинцы получили 631 голос. Зрительское голосование стало абсолютным рекордом в истории Евровидения и принесло 439 баллов.

После исполнения песни "Стефания" солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите Азовстали прямо сейчас!"