В Киеве ранен журналист телеканала "Настоящее время"

Нападающий скрылся с места происшествия, но потом сам сдался полиции.

В Киеве ранен журналист телеканала "Настоящее время"
Журналист Владимир Рунец
Фото: facebook

В Киеве вечером 5 мая получил огнестрельного ранения Владимир Рунец, корреспондент телеканала "Настоящее время" (совместного проекта "Радио Свобода" и "Голос Америки").

Ранения стало следствием конфликта с бывшим участником боевых действий на Донбассе, который открыл огонь по посетителям кафе, передает "Радио Свобода".

Владимир Рунец был ранен в ногу. Его отвезли в больницу и прооперировали. Угрозы жизни журналиста нет, однако нужны еще две операции.

По предварительным данным, нападение на журналиста не связано с его профессиональной деятельностью. Как рассказал сам Рунец, стрелял 45-летний бывший доброволец. После конфликта из-за денег со своей бывшей девушкой, знакомой журналиста, он приехал в кафе, где она находилась вместе с Рунцем и другими знакомыми, и стал стрелять из винтовки в посетителей. Журналист попытался уговорить его убрать оружие, но был сам ранен в стопу.

О других пострадавших сообщений нет. Нападающий скрылся с места происшествия, но потом сам сдался полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением огнестрельного оружия".

Владимир Рунец - киевский журналист, имеющий опыт работы в зоне военного конфликта на востоке Украины, сотрудничает с телеканалом "Настоящее время" с 2017 года.


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