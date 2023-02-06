На фронті рятував поранених: від вогню окупантів загинув український журналіст
Захищаючи Україну від російських окупантів та рятуючи військових на фронті, загинув український журналіст Дмитро Кудрявцев, інформує
Про це повідомляють Факти ICTV.
Військовослужбовець був редактором стрічки новин сайту Факти ICTV, а на початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ і став на захист батьківщини. Окрім журналістської освіти у чоловіка була ще й медична, тож на війні він працював стрільцем-санітаром 18-го окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Загинув Дмитро Кудрявцев у бою 25 січня, йому було 30 років. З ним попрощалися у Сваляві Закарпатської області, у героя залишилися дружина та бабуся.
Дмитро почав працювати у журналістиці у 2015 році у виданні "Focus.ua", потім обіймав посади редактора сайту "Обозреватель" та головного редактора сайту "Народна правда". Писав статті для ізраїльських порталів "Сursor Info" та "MIGnews".