На фронті рятував поранених: від вогню окупантів загинув український журналіст

Захищаючи Україну від російських окупантів та рятуючи військових на фронті, загинув український журналіст Дмитро Кудрявцев, інформує Апостроф .

Про це повідомляють Факти ICTV.

Військовослужбовець був редактором стрічки новин сайту Факти ICTV, а на початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ і став на захист батьківщини. Окрім журналістської освіти у чоловіка була ще й медична, тож на війні він працював стрільцем-санітаром 18-го окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Загинув Дмитро Кудрявцев у бою 25 січня, йому було 30 років. З ним попрощалися у Сваляві Закарпатської області, у героя залишилися дружина та бабуся.

Дмитро почав працювати у журналістиці у 2015 році у виданні "Focus.ua", потім обіймав посади редактора сайту "Обозреватель" та головного редактора сайту "Народна правда". Писав статті для ізраїльських порталів "Сursor Info" та "MIGnews".