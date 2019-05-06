Вышел второй трейлер фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

Тем, кто не видел "Мстители: Завершение", трейлер лучше не смотреть – там есть спойлеры.

Вышел второй трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Возвращение домой" режиссера Джона Уоттса. Студия Marvel Entertainment залила его на свой канал на YouTube.

Главную роль в фильме исполнил Том Холланд, который уже исполнял роль Питера Паркера в фильме "Первый мститель: Противостояние".

Сюжет фильм разворачивается сразу после последних "Мстителей". Поэтому тем, кто не видел этот фильм, трейлер лучше не смотреть – там есть спойлеры.

По сюжету последнего "Человека-паука", Питер Паркер со своими друзьями едет в Европу на летние каникулы, где с ним связывается бывший глава правительственной организации "ЩИТ", который просит Паркера помочь в расследовании серии загадочных нападений, происходящих по всему континенту.

Напомним, финальная часть "Мстителей" стала вторым самым кассовым фильмом в истории. Картина собрала около $2,19 млрд спустя всего 11 дней после выхода в мировой прокат.

Фильм обошел "Мстители: Бесконечная война" (2,048 миллиарда долларов), "Звездные войны: Пробуждение силы" (2,068 миллиарда долларов) и даже "Титаник" (2,187 миллиарда долларов), что подтверждает его второе место после "Аватара" (2,788 миллиарда долларов).


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