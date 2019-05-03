В Киеве оштрафовали родителей двух школьников за буллинг

В полицию с заявлением обратились родители ученика четвертого класса.

В Киеве родителей двух учеников одной из школ оштрафовали на 850 гривен за унижения и оскорбления их детьми своего одноклассника.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"В Оболонское управление полиции с заявлением обратились родители ученика четвертого класса. Они сообщили, что двое одноклассников издеваются над их сыном: унизительно шутят, оскорбляют, устраивают драки и портят школьные вещи. Из-за этого мальчик категорически отказывался ходить в школу", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что буллинг длился четыре месяца. На родителей обидчиков составили два административных протокола по статье ч. 3 ст. 173-4 (Буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел в Украине 67% детей страдают от тех или иных видов травли. 19 января вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Буллинг - это насилие над участниками образовательного процесса, совершаемое другими участниками - учениками или учителями. Это может быть физическое насилие - когда ребенка бьют, экономическое - когда отбирают или вымогают деньги, сексуальное - когда совершают действия сексуального характера, или психологическое, то есть, унижения, оскорбления и высмеивания. Обычно такие действия носят систематический характер.

За травлю в школе или другом учебном заведении могут оштрафовать на сумму от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть, 850-3400 грн, или обязать к общественным работам от 20 до 40 часов.