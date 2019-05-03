В Сумской области мужчина посадил наемного работника на цепь

Житель Ахтырки посадил на цепь наемного работника, который отказался заготавливать дрова. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Пострадавшего в наручниках и с пятиметровой цепью на трассе увидел случайный водитель, который сообщил об этом в полицию.

Как выяснилось, накануне пасхальных праздников 54-летний безработный Виктор познакомился с 23-летним жителем Ахтырки. Тот предложил ему пожить у него и помочь по хозяйству. Вместе с хозяином и его семьей мужчина встретил Пасху, а после праздника начал наводить порядок во дворе. Но когда молодой хозяин дал мужчине приказ на заготовку древесины, тот отказался из-за тяжелой работы, забрал свою одежду и ушел.

Хозяина это разозлило, вместе с приятелем он разыскал беглеца на одной из улиц Ахтырки и силой затолкал в салон машины.

Дома "работодатель" надел на мужчину наручники, посадил на цепь и закрыл в сарае во дворе. Просидев в неволе около получаса, Виктор, несмотря на скованные руки, смог открыть дверь и снова убежать.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства совершения преступления .

Напомним, в апреле 2019 года полиция Сумской области задержала депутата с 380 тыс. долларов наличными.