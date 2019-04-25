В Киеве горело здание Минобразования
В результате пожара жертв и пострадавших нет.
25 апреля в административном здании Министерства образования на проспекте Победы, 10, в Киеве возник пожар. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Информация о пожаре поступила в киевский оперативно-координационный центр ГСЧС в 7:20 утра. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание произошло в кабинете на 1 этаже здания.
Пожар удалось локализовать в 07:41 на площади 20 кв. м, а в 8:02 - ликвидировать.
Жертв и пострадавших нет. В результате пожара сгорела или была повреждена компьютерная техника, мебель, личные вещи, закоптились стены и потолок кабинета.
Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, 16 апреля в Одессе был крупный пожар в центре психического здоровья. Из помещения успели эвакуировать персонал и пациентов - всего 60 человек, пострадавших и погибших нет. В здании полностью выгорела крыша над столовой, общая площадь возгорания была около 500 кв. м.
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Общество
25.04.2019 19:44