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На Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейского Также угнали полицейский Приус. Поздно вечером 21 апреля в центре Киева , на Майдане Независимости, неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский Toyota Prius. Об этом сообщает Киев Оперативный. Сообщается, что полицейскому оказывают первую помощь. Введен оперативный план «Сирена» по розыску авто и лиц, совершивших это преступление. После полуночи сообщили, что преступник задержан на Железнодорожном шоссе.

LB.ua

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