На Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейского

Также угнали полицейский Приус.

Поздно вечером 21 апреля в центре Киева, на Майдане Независимости, неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский Toyota Prius.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Сообщается, что полицейскому оказывают первую помощь.

Введен оперативный план «Сирена» по розыску авто и лиц, совершивших это преступление.

После полуночи сообщили, что преступник задержан на Железнодорожном шоссе.


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