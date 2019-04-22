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2019-04-22
На Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейского
Также угнали полицейский Приус.
Поздно вечером 21 апреля в центре Киева, на Майдане Независимости, неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский Toyota Prius.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Сообщается, что полицейскому оказывают первую помощь.
Введен оперативный план «Сирена» по розыску авто и лиц, совершивших это преступление.
После полуночи сообщили, что преступник задержан на Железнодорожном шоссе.
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