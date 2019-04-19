"Раммштайн" показал фрагменты еще двух треков из нового альбома

Релиз нового диска запланирован на май этого года.

Популярная немецкая группа Rammstein после премьеры первого за последние семь лет клипа на композицию Deutschland, опубликовала фрагменты еще двух новых песен из предстоящего альбома. Релиз нового альбома запланирован на май этого года.

В опубликованный на YouTube-канале группы плейлист вошли 20-секундные фрагменты последнего сингла, а также композиций Zeug dich и Radio. Дату публикации треков группа не сообщила.

Напомним, последняя студийная запись Rammstein – Liebe ist f?r alle da вышла 16 октября 2009 года. Таким образом, разрыв между релизами составит почти десять лет.

На данный момент коллектив работает над музыкальными клипами, которых на песни из новой пластинки будет выпущено пять.


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