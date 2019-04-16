Трое подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве арестованы без определения альтернативы

Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения троим задержанным по подозрению в убийстве предпринимателя Евгения Киселева в Киеве 5 марта 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

Отмечается, что суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых на два месяца без определения альтернативы.

Напомним, в марте в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes. Погибшим оказался владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

На прошлой неделе в ходе спецоперации правоохранители задержали троих человек, причастных к убийству. Двое из задержанных оказались бывшими работниками правоохранительных органов (СБУ и Национальной полиции), еще один - ранее судимым. Им объявлено подозрение по факту умышленного убийства и подготовки к покушению на убийство - п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115КК Украины и ч .1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.