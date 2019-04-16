Трое подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве арестованы без определения альтернативы

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора.

Трое подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве арестованы без определения альтернативы
В Киеве застрелили владельца ювелирного бизнеса Сергея Киселева

Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения троим задержанным по подозрению в убийстве предпринимателя Евгения Киселева в Киеве 5 марта 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

Отмечается, что суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых на два месяца без определения альтернативы.

Напомним, в марте в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes. Погибшим оказался владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

На прошлой неделе в ходе спецоперации правоохранители задержали троих человек, причастных к убийству. Двое из задержанных оказались бывшими работниками правоохранительных органов (СБУ и Национальной полиции), еще один - ранее судимым. Им объявлено подозрение по факту умышленного убийства и подготовки к покушению на убийство - п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115КК Украины и ч .1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Центр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеляЦентр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеля
В Днепре на территории ресторана выловили 18 змейВ Днепре на территории ресторана выловили 18 змей
В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажаВ Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа
Возле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая дракаВозле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая драка
В Киеве пикетировали гостиницу, где должна пройти Европейская лесбийская конференцияВ Киеве пикетировали гостиницу, где должна пройти Европейская лесбийская конференция
Блок рекламы


Похожие новости
У метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкцииУ метро "Арсенальная" в Киеве обрушилась часть строительной конструкции
В Киеве провели соревнования медколледжей по первой неотложной помощиВ Киеве провели соревнования медколледжей по первой неотложной помощи
В Киеве пикетировали гостиницу, где должна пройти Европейская лесбийская конференцияВ Киеве пикетировали гостиницу, где должна пройти Европейская лесбийская конференция
Возле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая дракаВозле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая драка
Полиция Киева оперативно задержала подозреваемых в вымогательстве, ранивших двух людейПолиция Киева оперативно задержала подозреваемых в вымогательстве, ранивших двух людей
В Киеве будут судить четырех человек за вовлечение украинцев в наркоторговлю в РФВ Киеве будут судить четырех человек за вовлечение украинцев в наркоторговлю в РФ
На Березняках в Киеве произошел крупный пожар на рынкеНа Березняках в Киеве произошел крупный пожар на рынке
В Киеве при тушении пожара в частном доме взорвались газовые баллоныВ Киеве при тушении пожара в частном доме взорвались газовые баллоны
В Киеве устроили похищение человека ради социального эксперимента
В Киеве осудили пару, убившую двух одиноких пожилых женщинВ Киеве осудили пару, убившую двух одиноких пожилых женщин
Последние новости
Подгружаем последние новости