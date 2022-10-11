У Дніпропетровській області запроваджують режим тотальної економії електроенергії

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у регіоні запроваджується режим тотальної економії електроенергії через пошкодження ракетними обстрілами РФ енергетичної інфраструктури.

Сьогодні ворожа ракетна атака тривала понад п’ять годин, пошкоджено об’єктах життезабезпечення.

«Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла», - пише Резніченко.

До роботи стали усі служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.

«В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику. Працюємо. Все відновимо. Проте потрібен час», - підсумував він.