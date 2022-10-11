У Києві поки не збираються аварійно відключати електроенергію – ситуацію стабілізували

На території міста Київ стабілізували ситуацію з енергопостачанням, тому поки не планують здійснювати аварійні відключення електроенергії у вівторок, 11 жовтня, за опублікованим раніше графіком. Водночас, заходи все ж можуть застосувати за командою головного диспетчера НЕК "Укренерго", повідомляється на офіційному порталі столиці України.

Там пояснили, що зараз київські аварійно-рятувальні служби працюють посилено й цілодобово. Графік аварійних відключень буде реалізовано за відповідним розпорядженням, якщо місто потребуватиме балансування енергетичної системи.

На порталі Києва зазначили, що влада взагалі не буде відключати електроенергію на об’єктах критичної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про медичні заклади та підприємства життєзабезпечення столиці.