Уровень заболеваемости корью снова растет, - Минздрав

Вспышки заболевания зарегистрированы в Тернопольской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Уровень заболеваемости корью снова растет, - Минздрав
Фото: avopix.com

После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течении 14-й недели 2019 года, корью заболело 2250 человек. Из них 1121 взрослый и 1129 детей.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

«С 28 марта по 3 апреля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Тернопольской (243 больных: 81 взрослый и 162 ребенка), в г. Киев (214: 118 взрослых и 96 детей), Киевской (175: 96 взрослых и 79 детей), Харьковской (171 110 взрослых и 61 ребенок) и Хмельницкой (160: 84 взрослых и 76 детей) областях», - сообщает Минздрав.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 4 апреля 2019) корью заболело 37 328 человека - 17 016 взрослых и 20 312 ребенка. От осложнений кори умерло 14 человек.

Министерство снова акцентировало, что прививка – это единственный надежный способ защиты от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Также Минздрав сообщил, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 4 апреля в Украине было 1 094 415 доз. Сделать прививки вакцинами, которые были закуплены за государственный счет, можно только в государственных клиниках, оказывающих первичную помощь. Направлять на прививки могут семейные врачи, терапевты и педиатры.

Корь - чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Девять из десяти людей без прививки от кори, которые контактировали с больным, будут заражены. Заболевание корью может привести к серьезным осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга (энцефалита), а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация.


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