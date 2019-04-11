Полиция задержала банду, которая 7 лет грабила инкассаторов
Девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин.
Полиция задержала десять подозреваемых в серии нападений на инкассаторов в Харькове с 2013 года.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.
"Мы задержали банду, которая в течение 7 последних лет совершала вооруженные разбойные нападения на инкассаторов", - написал он в Facebook.
Сотрудники департамента стратегических расследований, специалисты харьковского Управления стратегических расследований, Следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона Объединенных сил разоблачили десять преступников, которые входили в состав этой банды.
Сообщается, что девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления. Ни один из них не работал.
"Начиная с 2013 года, они занимались разбоями. Один год - одно нападение на инкассаторов", - отметил Олег Бех.
По данным правоохранителей, подозреваемые завладели денежными средствами в сумме по меньшей мере 15 млн гривен. Деньги они тратили на дорогие машины и отдых за рубежом.
В ходе обысков у задержанных в Киеве изъяты гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты. В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.
Как сообщалось, 28 марта правоохранители в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в ограблении инкассаторов три года назад.
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