В Україні затримали банду наркоторговців із мільйонним оборотом: фото

Державне бюро розслідувань разом із Нацполіцією провели спецоперацію і викрили злочинну групу наркоторговців з мільйонним оборотом, яка мала зв'язки з російськими спецслужбами. Правоохоронці вилучили наркотиків на загальну суму понад 10 млн гривень, інформує Апостроф .

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Злочинна група збувала наркотики в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях, зокрема, на прифронтових територіях, де її діяльність була пов'язана зі спецслужбами РФ , які в такий спосіб намагалися підірвати обороноздатність України.

"Наркотики розповсюджували за допомогою Telegram-ботів. Наркоторговці створили для свого "бізнесу" навіть власну "торгову марку", яку зображували на рекламі. Замовити товар можна було цілодобово всього у кілька кліків. Вибравши потрібний населений пункт, а також вид наркотику, покупець сплачував гроші, після чого йому приходило відповідне поштове відправлення. До речі, сплатити за "товар" можна було як у національній валюті, так і у крипті. Наприклад, розрахувавшись біткоїнами. Для цього використовували спеціальні платіжні системи", - додали в пресслужбі.

Під час спецоперації ДБР і Нацполіція провели 15 санкціонованих обшуків на території тьрох регіонів і вилучили майже 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг синтетичних наркотиків та інші речовини загальною вартістю щонайменше 10 млн гривень.

"Затримано 5 осіб, яким повідомлено про підозру у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, а також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів(ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 КК України). Усім затриманим обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Крім того, планується повідомлення про підозру й іншим учасникам банди. Досудове розслідування триває, планується арешт майна фігурантів – машин, будинків тощо", - уточнили в ДБР.

До того ж правоохоронці викрили ще одну групу наркоторговців у Харкові, які так само збували тяжкі наркотики у прифронтових районах та в обласному центрі, передаючи "замовлення" з рук у руки або через пошту і маскуючи їх під чай.

"Під час обшуків вилучено наркотиків на понад 100 тис. гривень. Одного з фігурантів затримано та повідомлено про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. (ч. 2 ст. 307 КК України). Також про підозру за цією ж статтею повідомлено ще одному з наркоторговців. Вирішується питання обрання запобіжних заходів, встановлюються інші співучасники злочину. За скоєне усім фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна", - резюмували в пресслужбі.