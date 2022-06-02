Слава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войне

В первые дни нападения РоSSии на Украину Ани Лорак - уроженка города Кицмань Черновицкой области, сделала попытку выразить свою позицию публикацией в сториз с призывом "нет войне". Но на этом ее попытки защитить свою страну закончились. Однако украинская артистка Слава Каминская, которая и сама делает много неоднозначных заявлений, призвала не травить ее коллегу.

“Кому это надо“: Слава Каминская оправдала Ани Лорак, которая молчит о войне

Где сейчас находится украинская певица Ани Лорак, неизвестно. Если она находится в Москве, то ее молчание еще можно понять, а если за границей, то фанаты требуют от нее действий. А вот экс-участница группы "НеАнгелы" уверена, что ее коллега никому ничего не обязана. Каролина Куек обычный человек, и сама решает говорить ей что-то или нет. Ведь у нее вся жизнь сосредоточена в РФ – в Подмосковье роскошный особняк, дочь ходит в элитную частную школу, множество проектов и постоянные туры по роSSийским городам.

В интервью ЖВЛ Слава Каминская отметила, что публичные призывы и выступления по поводу войны – дело каждого лично, и мы не в праве никому ничего навязывать.

"Все боятся. У всех есть дети. Я понимаю, патриотизм - это круто, но у тебя есть ребенок. Тебя посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за твоим ребенком?! Ну, типа кому это надо", - отметила певица.

“Кому это надо“: Слава Каминская оправдала Ани Лорак, которая молчит о войне

А вот на вопрос журналистки о том, если Ани Лорак боится за свою жизнь, то почему не уехала из РоSSии как многие другие артисты, Слава Каминская вновь приняла позицию, что это дело каждого. И хоть она и не дружит с коллегой, все же принимает ее право выбора:

"Кому-то было удобно (уехать – примечание Редактора), кому-то - нет. Это достаток каждого. Мои друзья повыезжали. С Ани Лорак я не общаюсь".

Напомним, стало известно, где находится семья Ани Лорак: бывший муж певицы засветил кадры с дочерью.


Анастасия Березовская, Тудей

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