У Києві накрили етнічну банду: під "кришею" копів продавали наркотики

У Києві правоохоронці покривали етнічну групу, яка налагодила схему виготовлення та збуту наркотиків (метадону).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Апостроф.

За версією слідства, група створила кілька лабораторій для виготовлення метадону, які функціонували під прикриттям правоохоронців.

Збували товар у Києві, Київській та Черкаській областях. Було проведено 26 обшуків у цих областях, у результаті вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, гроші та вироби із золота.

Силовики затримали одного з членів наркоугрупування, у помешканні якого вилучили розфасований та готовий до продажу психотроп. Йому мають оголосити повідомлення про підозру та обрати запобіжний захід.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу.

Слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до організації наркотрафіку, а також перевіряють причетність до злочину окремих пправоохоронців.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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