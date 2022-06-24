У Києві накрили етнічну банду: під "кришею" копів продавали наркотики

У Києві правоохоронці покривали етнічну групу, яка налагодила схему виготовлення та збуту наркотиків (метадону).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Апостроф .

За версією слідства, група створила кілька лабораторій для виготовлення метадону, які функціонували під прикриттям правоохоронців.

Збували товар у Києві, Київській та Черкаській областях. Було проведено 26 обшуків у цих областях, у результаті вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, гроші та вироби із золота.

Силовики затримали одного з членів наркоугрупування, у помешканні якого вилучили розфасований та готовий до продажу психотроп. Йому мають оголосити повідомлення про підозру та обрати запобіжний захід.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу.

Слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до організації наркотрафіку, а також перевіряють причетність до злочину окремих пправоохоронців.