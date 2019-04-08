В Киеве при тушении пожара в частном доме взорвались газовые баллоны

Пострадавших нет.

В Киеве при тушении пожара в частном доме взорвались газовые баллоны
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Подольском районе Киева пожарные ликвидировали масштабный пожар на территории частной усадьбы.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"7 апреля в 23:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Гомельской. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на придомовой территории горит мусор, травяной настил и деревья на площади 200 кв. м с распространением огня на одноэтажный жилой дом и гараж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара в одном из хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов. В результате взрыва площадь пожара значительно увеличилась.

"Во время тушения спасатели вынесли на безопасное расстояние кислородный баллон и четыре канистры с бензином (три из которых оказались пустыми). Тушение пожара осложнялось большим загромождением территории горючими материалами. Также, ближайшие гидранты были со слабым давлением воды, что затрудняло водоснабжение, поэтому пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности", - отмечается в сообщении.

8 апреля в 1:43 пожар на площади 600 кв. м был локализован, а в 3:12 - ликвидирован.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Огнем уничтожен деревянный сарай, деревянная пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом. Тем не менее, пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на другие дома и сооружения, расположенные рядом.

На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 43 человека личного состава ГосЧС.

Причина пожара и ущерб устанавливается. Погибших и травмированных нет.

Напомним, в Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травы.


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