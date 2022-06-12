Новые символы стойкости: в доме под Николаевом уцелели банки с консервацией, фото

Вслед за невредимой иконой в Бородянке, после вражеских обстрелов в Николаевской области чудом уцелел шкаф с большим количеством банок с консервацией. Таким образом, перечень символов стойкости и несокрушимости украинского народа пополнился еще одной вещью.

Об этом сообщила 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка на своей странице в Facebook.

"Кажется, они уцелели чудом. Но никакое это не чудо. Это закономерность. Потому что это – Украинские банки, с Украинскими овощами, выращенными на Украинской земле, приготовленные Украинской хозяйкой для Украинской семьи", – подписали фото военные 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Фото: facebook.com/59ompbr

Фото: facebook.com/59ompbr