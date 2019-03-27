Сообщения о минировании "Гулливера" и еще трех крупных объектов в Киеве не подтвердились

Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа.

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua
Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

В центре Киева эвакуировали торговый центр "Гулливер" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:40. К зданию прибыли правоохранители, медики и пожарные, ожидается наряд взрывотехников.

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua
Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua
Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Издание "Информатор" сообщает, что в данный момент взрывчатку ищут еще в одном торговом центре — в SkyMall. Информация о достоверности минирования уточняется. Посетителей и персонал начали эвакуировать из ТРЦ.

Обновление. Пресс-служба столичной полиции сообщила о четырех анонимных сообщениях о заложенной взрывчатке в торгово-развлекательных центрах в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы. Звонки поступили в течение часа.

Специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, кинологи со служебными собаками, экипажи патрульных и врачи находятся по соответствующим адресам. В настоящее время правоохранители проверяют здания и прилегающие к ним территории.

Вся информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Обновление 21:16. Правоохранители закончили проверку трех торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Сообщения об их минировании оказались ложными, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не выявлено. На время проверки эвакуировано почти 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на прошлой неделе во Львове полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании железнодорожного вокзала.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчинаВ фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина
Суд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассникаСуд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассника
СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотроповСБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"
В Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранатуВ Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранату
Блок рекламы


Похожие новости
Неизвестные сообщили о минировании "Гулливера" и еще трех крупных объектов в КиевеНеизвестные сообщили о минировании "Гулливера" и еще трех крупных объектов в Киеве
В Киеве на людей рухнули бетонные плиты, погибла женщинаВ Киеве на людей рухнули бетонные плиты, погибла женщина
В Киеве на Подоле над входом в магазин неизвестные повесили муляж гранатыВ Киеве на Подоле над входом в магазин неизвестные повесили муляж гранаты
В Киеве наркодилеры убили и закопали человекаВ Киеве наркодилеры убили и закопали человека
В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчинаВ фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина
В Киеве мужчина прыгнул с парашютом с 30-го этажа и повис на столбеВ Киеве мужчина прыгнул с парашютом с 30-го этажа и повис на столбе
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на ул. Стальского произошел мощный взрыв
В Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазинВ Киеве на Демеевском рынке сгорела кофейня и магазин
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
Последние новости
Подгружаем последние новости