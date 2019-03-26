В Запорожской области в полицейских бросили гранату

Пострадали двое правоохранителей и нападавший.

Двое офицеров полиции получили контузию и осколочные ранения от гранаты, прибыв на анонимный вызов в городе Пологи (Запорожская область).

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В городе Пологи Запорожской области в полицию поступает анонимный звонок. Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает человек, машет, чтобы подходили, и прямо посреди улицы бросает в них гранату", - написал Князев в фейсбуке.

Несмотря на полученную контузию и осколочные ранения рук и ног, полицейским удалось задержать злоумышленника, который тоже получил травмы в результате взрыва.

Пострадавшие полицейские - Кирилл Михов и Эдуард Лукьяненко.

Напомним, сегодня утром в ДТП в Киеве с пострадала женщина-полицейский - водитель патрульного автомобиля уснул за рулем и врезался в дерево.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порноВ Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порно
В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчинаВ фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина
Суд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассникаСуд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассника
СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотроповСБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернопольской области ребенок сгорел, спрятавшись в трансформаторной будкеВ Тернопольской области ребенок сгорел, спрятавшись в трансформаторной будке
В Ивано-Франковской области неизвестные разгромили и подожгли табор ромовВ Ивано-Франковской области неизвестные разгромили и подожгли табор ромов
В Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранатуВ Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранату
40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области
В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал ИнтерполВ Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Прокуратура расследует смерть пограничника во Львовской области как умышленное убийствоПрокуратура расследует смерть пограничника во Львовской области как умышленное убийство
Во Львовской области застрелили пограничникаВо Львовской области застрелили пограничника
От осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - МинздравОт осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - Минздрав
В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории ЧечниВ Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбленияВ Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
Последние новости
Подгружаем последние новости