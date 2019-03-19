В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму.
Сегодня вечером в Киеве на ул. Стальского, 30 произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены двери подъезда, выбиты окна в нескольких квартирах до пятого этажа.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, сообщает "Информатор".
На место происшествия прибыли спасатели, полиция и газовая служба. Предварительно сообщается, что взрыв не связан с газовой системой, правоохранители опровергли также взрыв гранаты - речь идет скорее о взрывпакете или каком-то другом веществе.
Жители подъезда, где произошел взрыв, эвакуированы.
Обновление. В результате взрыва на ул. Сулеймана Стальского пострадал мужчина.
"По предварительной информации врачей, мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму", - сообщают в пресс-службе полиции Киева.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели подъезд и собрали вещественные доказательства для проведения экспертизы. Дальше необходимо будет установить, какое именно устройство взорвалось. Начато уголовное производство.
Правоохранители разыскивают человека, который причастен к взрыву.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
19.03.2019 16:42
19.03.2019 19:29