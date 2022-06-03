Взрывы и пожар в Днепре: стали известны первые подробности и число жертв

Взрывы, прогремевшие в Днепре 3 июня, произошли на одном из частных предприятий, где перерабатывали в биотопливо вторичное сырье. Есть жертвы, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области в Facebook.

По оперативной информации спасателей, взорвались баллоны с пропан-бутаном. Событие унесло жизни двух человек, еще одного человека с травмами госпитализировали. Известно, что газовые баллоны взорвались в металлическом ангаре, где производилась переработка на биотопливо вторсырья (пластика и резины). После чего возник мощный пожар. Огонь охватил площадь 2400 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован. На месте работали 17 пожарных и четыре единицы техники.

Также мы писали, что жителей Днепропетровской области предупредили о возможном штурме оккупантов.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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