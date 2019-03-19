В Киеве на ул. Стальского произошел мощный взрыв

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Сегодня вечером в Киеве на ул. Стальского, 30 произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва повреждены двери подъезда, выбиты окна в нескольких квартирах до пятого этажа.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, сообщает паблик "Информатор".

На место происшествия прибыли спасатели, полиция и газовая служба. Предварительно сообщается, что взрыв не связан с газовой системой, правоохранители опровергли также взрыв гранаты - речь идет скорее о взрывпакете или каком-то другом веществе.

Жители подъезда, где произошел взрыв, эвакуированы.