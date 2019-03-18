Прокуратура расследует смерть пограничника во Львовской области как умышленное убийство

Подозреваемый задержан.

Прокуратура расследует смерть пограничника во Львовской области как умышленное убийство
Фото: glavpost.com.ua

В ходе досудебного расследования следователи военной прокуратуры Западного региона установили, что причиной смерти пограничника Мостиского отряда стало умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Во Львовской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона осуществляется досудебное расследование уголовного производства по факту умышленного убийства старшины отделения инспекторов пограничной службы "Сянки" ОПС "Сянки" Мостиского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 марта 2019 года в 12:48 во время несения службы в пограничном наряде солдат срочной службы совершил одиночный выстрел из полученного им оружия в 35-летнего старшину и нанес удары в различные части тела пострадавшего. От полученной травмы военнослужащий скончался по дороге в больницу.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Территориальным управлением ГБР в г. Львов, а процессуальное руководство - военной прокуратурой Львовского гарнизона. Солдат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. По их результатам будут решены вопросы о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.


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