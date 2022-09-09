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2022-09-09
Зйомки серіалу «Корона» можуть призупинити через смерть королеви Єлизавети ІІ
Творці шоу вирішили віддати шану покійній монархині.
Зйомки "Корони" призупинять через смерть Єлизавети ІІ© Netflix
Сценарист серіалу «Корона» Пітер Морган заявив про те, що зйомки шоу, присвяченого королівській родині, на якийсь час призупинять через звістки про смерть королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, повідомляє
«”Корона” – це любовний лист до неї [королеве – ред.] і мені нема чого додати зараз, крім тиші та поваги. Я сподіваюся, що ми зупинимо зйомки з поваги», - заявив Морган.
Фаїна Вауліна, ZN.ua