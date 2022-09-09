Зйомки серіалу «Корона» можуть призупинити через смерть королеви Єлизавети ІІ

Сценарист серіалу «Корона» Пітер Морган заявив про те, що зйомки шоу, присвяченого королівській родині, на якийсь час призупинять через звістки про смерть королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, повідомляє Deadline . За його словами, творці серіалу мають піти на такий крок «на знак поваги».

«”Корона” – це любовний лист до неї [королеве – ред.] і мені нема чого додати зараз, крім тиші та поваги. Я сподіваюся, що ми зупинимо зйомки з поваги», - заявив Морган.