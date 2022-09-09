Зйомки серіалу «Корона» можуть призупинити через смерть королеви Єлизавети ІІ

Творці шоу вирішили віддати шану покійній монархині.

Зйомки серіалу «Корона» можуть призупинити через смерть королеви Єлизавети ІІ
Зйомки "Корони" призупинять через смерть Єлизавети ІІ
© Netflix

Сценарист серіалу «Корона» Пітер Морган заявив про те, що зйомки шоу, присвяченого королівській родині, на якийсь час призупинять через звістки про смерть королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, повідомляє Deadline. За його словами, творці серіалу мають піти на такий крок «на знак поваги».

«”Корона” – це любовний лист до неї [королеве – ред.] і мені нема чого додати зараз, крім тиші та поваги. Я сподіваюся, що ми зупинимо зйомки з поваги», - заявив Морган.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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