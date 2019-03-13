Двух голливудских актрис уличили во взятках за поступление детей в престижные вузы

Всего по делу проходят 50 человек.

Двух голливудских актрис уличили во взятках за поступление детей в престижные вузы
Фелисити Хаффман
Фото: washingtonpost.com

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении более 50 человек, в том числе двух голливудских актрис, подозреваемых в мошенничестве при поступлении их детей в элитные американские вузы.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

По версии ФБР, обвиняемые обеспечили своим детям места в Йельском университете, Стэнфордском университете и Джорджтаунском университете.

Среди подозреваемых - актрисы Фелисити Хаффман и Лори Локлин, играющие в американских сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Полный дом". По версии следствия, они платили другим детям за то, чтобы они сдавали тесты под именами поступающих.

Также было обнаружено несколько случаев, когда абитуриентам предоставлялись ответы на вопросы во время проведения вступительных экзаменов.

Лори Локлин
Фото: washingtonpost.com
Лори Локлин

Некоторые из родителей давали взятки тренерам спортивных команд университетов, чтобы те зачисляли их детей в спортсмены, даже если они до этого вообще не занимались данным видом спорта (талантливые спортсмены, выступающие в командах американских университетов, поступают в элитные вузы без экзамена, - ред.). Кроме того, Хаффман обвиняется в том, что перевела $15 тыс. неназванному учебному заведению под видом благотворительности. Взамен университет организовал сдачу вступительных экзаменов для её дочери, поручив другому студенту написать тест вместо неё.

Отмечается, что данные факты касаются 2011 года, но следователи предполагают, что махинации случались и позже.

Напомним, в прошлом году ректора киевского вуза задержали за вымогательство денег у студентов-иностранцев.


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