В Ровно при вымогательстве $100 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор", - Аброськин

"О преступных действиях банды "Федора" можно снимать голливудский блокбастер".

В Ровно при вымогательстве $100 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор", - Аброськин
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Ровно 13 февраля задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории Ровенской области с 2011 года.

Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"О преступных действиях банды "Федора" можно снимать голливудский блокбастер. Именно преступная группировка "Федора" в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенской области занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью - собственного обогащения", - отметил Аброськин.

"Не миновала участь "попасть под каток" этой банды и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны. Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесения тяжких телесных повреждений, едва выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши "честные суды", потерял жену ради которой приехал из Италии - она умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду", - добавил замглавы Нацполиции.

Сегодня посредник и руководитель преступной группировки были задержаны при вымогательстве 100 тыс. долларов.

Напомним, в конце января полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона".


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