В Украине вынесено первое судебное решение по факту буллинга в школе

На родителей виновного лица наложили штраф 850 грн и судебный сбор 384,20 грн.

В Украине вынесено первое судебное решение по факту буллинга в школе
Фото: gopsy.ru

11 февраля 2019 года обнародовано решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который впервые в истории Украины вынес решение по делу о буллинге.

Об этом сообщила народный депутат Оксана Билозир.

"По факту буллинга был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд, который собственно и установил факт буллинга, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, что проявилось в освещении непристойных фото в сети «инстаграм», в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей. Отмечается, что в судебном заседании мать несовершеннолетней вину в содеянном признала, просила строго не наказывать", - рассказала нардеп.

По решению суда по данному делу суд наложил на родителей виновного лица наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн, и судебный сбор в размере 384,20 грн.

Напомним, 16 января президент Петр Порошенко подписал закон, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него.

Рада ввела штрафы за буллинг в декабре 2018 г.

Буллинг, согласно законопроекту, - это действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Согласно документу, за травлю несовершеннолетнего предусмотрен штраф от 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 20 до 40 часов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культурыВ Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культуры
В Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчелВ Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчел
31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом
На киевской Русановке спасли 12-летнего мальчика, который "дрейфовал" на льдинеНа киевской Русановке спасли 12-летнего мальчика, который "дрейфовал" на льдине
Группа подростков устроила "акцию неповиновения" в Харьковском метро
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в УкраинеПолиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине
В 2018 году в Украине произошло 1508 умышленных убийствВ 2018 году в Украине произошло 1508 умышленных убийств
Девятиклассник распылил газовый баллончик в сельской школе Черновицкой областиДевятиклассник распылил газовый баллончик в сельской школе Черновицкой области
В Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка ВеликобританииВ Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка Великобритании
ГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в УкраинеГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в Украине
В Украине шесть человек умерли от гриппа за последнюю неделюВ Украине шесть человек умерли от гриппа за последнюю неделю
В школе Днепра один из учеников распылил перцовый баллончик во время уроковВ школе Днепра один из учеников распылил перцовый баллончик во время уроков
12 первоклассников отравились в школе Могилева-Подольского12 первоклассников отравились в школе Могилева-Подольского
Полиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре КиеваПолиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре Киева
За две недели в Украине зафиксировано около 5 тыс. случаев кориЗа две недели в Украине зафиксировано около 5 тыс. случаев кори
Последние новости
Подгружаем последние новости