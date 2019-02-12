Полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Обухове задержали немца, подозреваемого в педофилии

В городе Обухов Киевской области полицейские задержали гражданина Германии, подозреваемого в развращении детей, который четыре года скрывался от немецких правоохранителей в Украине.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Установлено, что с 2007 по 2012 годы мужчина неоднократно совершал в отношении детей развратные действия, в том числе изнасилования. Правоохранители задокументировали 15 таких фактов.

Как сообщил начальник отдела розыска Департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич, во исполнение поручения Генеральной прокуратуры по выполнению международно-правового поручения компетентных органов Германии украинские полицейские задержали мужчину, который находился в международном розыске с февраля 2015 года.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, связанных с развращением детей с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 174 (развращение подопечных), ст. 176 (развращение детей) Уголовного кодекса Германии.

Фото: npu.gov.ua

"Мы проверили полученную информацию о возможных местах его нахождения, отработали все полученные данные, провели дополнительные мероприятия и задержали его", - рассказал начальник розыскного подразделения.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде временного ареста с последующей экстрадицией в Германию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Нацполиции предложили составить и вести открытый для публики реестр педофилов.