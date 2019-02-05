В Харьковской области на кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранате

Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу "УЗРГМ" и часть корпуса гранаты РГД-5.

В Харьковской области на кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранате
Граната
Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Чернещина Харьковской области на местном кладбище обнаружили тело 43-летнего местного жителя со смертельным ранениями, вызванными в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу "УЗРГМ" и часть корпуса гранаты РГД-5.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчикаВ Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчика
Мошенник «купил» Playstation 4 за €9.29, воспользовавшись весамиМошенник «купил» Playstation 4 за €9.29, воспользовавшись весами
В Краматорске 67-летняя женщина до смерти избила знакомогоВ Краматорске 67-летняя женщина до смерти избила знакомого
Власти Кабо-Верде конфисковали почти 10 тонн кокаина на роSSийском кораблеВласти Кабо-Верде конфисковали почти 10 тонн кокаина на роSSийском корабле
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кориВ Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
Блок рекламы


Похожие новости
В Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грнВ Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грн
В Волынской области на дрейфующей по реке льдине нашли тело ребенкаВ Волынской области на дрейфующей по реке льдине нашли тело ребенка
На трассе под Кременчугом в автомобиле нашли убитым бизнесменаНа трассе под Кременчугом в автомобиле нашли убитым бизнесмена
В Николаевской области женщина спасла двух детей, провалившихся под ледВ Николаевской области женщина спасла двух детей, провалившихся под лед
В Одессе на остановке нашли две тротиловые шашкиВ Одессе на остановке нашли две тротиловые шашки
В Одесской области льдина с детьми уплыла на 500 м от берегаВ Одесской области льдина с детьми уплыла на 500 м от берега
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
В Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилищеВ Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилище
В Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранатыВ Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранаты
Заблудившегося в Карпатах туриста из Германии нашлиЗаблудившегося в Карпатах туриста из Германии нашли
Последние новости
Подгружаем последние новости