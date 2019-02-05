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В Харьковской области на кладбище нашли тело мужчины, подорвавшегося на гранате Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу "УЗРГМ" и часть корпуса гранаты РГД-5. Граната Фото: hk.npu.gov.ua В селе Чернещина Харьковской области на местном кладбище обнаружили тело 43-летнего местного жителя со смертельным ранениями, вызванными в результате взрыва гранаты. Об этом сообщается на сайте полиции. Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу "УЗРГМ" и часть корпуса гранаты РГД-5. Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: hk.npu.gov.ua Фото: hk.npu.gov.ua Напомним, ранее в Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты.

LB.ua

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