В Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грн

Правоохранители перекрыли крупный наркоканал из Нидерландов.

В Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грн
В Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грн
Фото: Скриншот видео

Сотрудники Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в Харьковской области провели спецоперацию по ликвидации контрабандного наркоканала из Нидерландов в Украину. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, пишет Интерфакс.

Правоохранители задержали 40-летнего жителя области, который организовал поставку по почте из Нидерландов наркотиков и психотропов в особо крупных размерах, а затем реализовывал их в нескольких регионах Украины.

"С целью установления полного маршрута контрабанды экстази и кокаина правоохранители провели оперативную комбинацию и задержали злоумышленника во время получения бандероли. Правоохранители изъяли из незаконного оборота 6 тыс. таблеток с психотропом МДМА (экстази) и 150 г кокаина. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 2,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное производство за контрабанду наркотиков и психотропных средств (ч.2 ст.305 Уголовного кодекса Украины) и сбыт наркосредств (ч 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Супрун выступила за легализацию медицинского каннабиса.


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