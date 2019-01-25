Грабители вынесли из ювелирного магазина 1,5 кг украшений в Кривом Роге

Полиция задержала шестерых подозреваемых - иностранных граждан.

Грабители вынесли из ювелирного магазина 1,5 кг украшений в Кривом Роге
Грабители вынесли из магазина 1,5 кг золотых украшений в Кривом роге
Фото: npu.gov.ua

Полиция задержала шестерых иностранцев по подозрению в нападении на ювелирный магазин в Кривом Роге.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Первый замглавы НПУ - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что 24 января оперативники задержали шестерых граждан Азербайджана в рамках профилактической отработки Харьковской области.

Мужчин подозревают в совершении вооруженного нападения на ювелирный магазин в Кривом Роге 19 января. У них изъяли ювелирные украшения и другие вещественные доказательства.

Фото: npu.gov.ua

"Сегодня сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУНП в Харьковской области в ходе отработки региона задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении вооруженного нападения на ювелирный магазин, имевший место 19 января, в Кривом Роге. Изъято более 1,5 кг ювелирных украшений", - сообщил Аброськин.

Напомним, ранее двое вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин в Черновицкой области.


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