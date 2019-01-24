Жителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрыва

Предварительно установлено, что в подвале взорвалось неизвестное вещество.

Жителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрыва
Фото: ГУНП во Львовской области

Полиция эвакуировала жителей подъезда 9-этажного дома во Львове из-за взрыва, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что сообщение о взрыве в подвальном помещении жилого девятиэтажного дома на ул. Патона во Львове поступило в 18:36 24 января.

На место происшествия оперативно прибыли взрывотехники, сотрудники Зализнычного отдела полиции и патрульной полиции, а также спасатели и работники других служб.

Предварительно установлено, что сантехник, 37-летний львовянин, в подвальном помещении проводил технические работы, во время которых произошел взрыв. Он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, угрозы для жизни мужчины нет.

"В целях безопасности, из подъезда дома, под которым произошел взрыв в подвале, эвакуированы жители", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также обеспечивают охрану порядка и безопасность жителей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Зализнычной райадминистрации уточнили, что взорвалось неизвестное вещество. Частично поврежден подвал и пол в одной из квартир на первом этаже.


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