В Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночи

В начале января в Житомирской области в лесу между селами Перга и Рудня-Хочинская Олевского района замерзла насмерть 21-летняя студентка Новоград-Волынского медицинского колледжа Ирина Дворецкая.

В социальных сетях распространяется информация о том, что девушка оказалась одна среди ночи в лесу из-за того, что ее якобы высадили из автобуса, на котором она ехала до райцентра. По неподтвержденной информации, у девушки не оказалось 25 гривен на проезд и водитель ее выгнал.

Сейчас полиция проверяет эту версию, говорится на сайте ГУ НП в Житомирской области.

8 января девушка вышла из дома и села в маршрутный автобус на остановке в с.Рудня-Хочинская около 4 часов утра. Он ехал через Олевск в Житомир. На следующей остановке "Перга" девушка вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд. После этого она пропала. Тело девушки 10 января нашел в лесу ее отец.

"Информация о возможном конфликте между ней и водителем по этому поводу, а также другие сведения, изложенные в социальных сетях об обстоятельствах происшествия, сейчас полицейские проверяют в рамках расследования. В связи с этим водитель и пассажиры указанного рейса сейчас опрашиваются повторно", - заявили в полиции.

Сестра погибшей студентки рассказала в интервью "Фактам", что девушка ехала в райцентр к матери в больницу.

"Что именно произошло в маршрутке, я точно не знаю, ведь меня там не было. Но говорят, что начался конфликт с водителем. Ире сказали платить за проезд, она начала искать деньги, но не нашла. Тогда водитель и кондуктор ее высадили прямо на трассе. От того места до села Перга оставалось около километра. Ира пошла домой, но очевидно свернула не туда и заблудилась в лесу. Я разговаривала с ней в полпятого утра. Это было в тот момент, когда ее уже высадили из автобуса. Ира сказала, что идет домой вдоль трассы. Сестра ни словом не обмолвилась о том, что ее высадили, ни о каких конфликтах с водителем не говорила. Ира была совершенно спокойна. Я подумала, что она идет вдоль трассы возле нашего села. Если бы она сказала, что находится так далеко, за ней бы тут же выехал отец или кто-то из родственников", - рассказала сестра Наталья Дворецкая.

В автотранспортном предприятии "РИМ-Богдан", которое обслуживает этот маршрут, заявили, что никакого конфликта не было.

"Когда эта девушка садилась в автобус, ее на остановке провожал молодой человек. Девушка на вид была в состоянии алкогольного опьянения. Но водитель не эксперт, поэтому не будем ничего утверждать. Когда она зашла в салон автобуса, у нее спросили, куда она едет. Она ответила, что до Олевска. Ей озвучили сумму. Она услышала и прошла дальше в салон. Автобус поехал. Не доезжая до следующего населенного пункта, водитель еще раз перепросил, будет ли она платить. Она ответила, что заплатит. Больше с ней водитель не разговаривал. В следующем населенном пункте водитель остановился, чтобы взять двух пассажиров, которых провожал человек на машине. Пока он загружал их вещи в багажное отделение, та девушка тихонько вышла из автобуса и ушла. Никто с ней не ссорился, она, выходя, вообще никому ничего не сказала", - заявили в компании.

Уголовное производство по факту смерти девушки проводится по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.