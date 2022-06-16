Соломия Витвицкая показала, кто ради нее нарушает комендантский час посреди ночи: "Обожаю!"

соломия Витвицкая

Соломия показала, какая она без сценичного грима.

Как пишет Politeka.net, украинская ведущая Соломия Витвицкая рассказала в социальной сети Инстаграм, как ее близкие поздравили ее с праздником посреди ночи. Несмотря на коментантский час, подругам ведущей удалось сделать ей сюрприз по случаю дня рождения.

Так, 16 июня, звезде ТСН исполняется 42 года. В полночь, нарушив комендантский час в Киеве, к звезде постучались ее друзья. Соломия Витвицкая открыла дверь заспанная и растрепанная, но была очень рада увидеть близких с цветами и сладостями:

"Обожаю сюрпризы. Особенно неожиданные такие поздравления в полночь во время комендантского часа. Спасибо", - отметила в публикации Соломия Витвицкая.

Также Соломия Витвицкая рассказала в социальной сети Инстаграм, как ее экс-супруг, режиссер Влад Кочатков отправился добровольцем служить в ВСУ, чтобы защищать свои земли от вторжения русских захватчиков.

"С первых дней войны он волонтерил: доставлял гуманитарку и эвакуировал людей. И вот после двух с половиной месяцев войны решил пополнить ряды ВСУ. Форму еще не получил, на обучение едет на днях. Теперь Влад по другую сторону волонтерского фронта. Каждый приближает победу, как может", – написала она.


Дарина Силина, politeka.net





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