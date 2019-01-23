В школе Днепра один из учеников распылил перцовый баллончик во время уроков

Шестеро детей госпитализированы, в школе объявили дополнительный выходной.

В школе Днепра один из учеников распылил перцовый баллончик во время уроков
В Днепре ученик распылил в школе перцовый баллончик
Фото: dp.informator.ua

Во вторник в одной из общеобразовательных школ Днепра ученик распылил перцовый баллончик во время уроков, из-за чего детей отправили на незапланированный выходной.

Об этом сообщает "Информатор".

"В полуподвальном помещении находятся шкафчик учеников и несколько кабинетов. Один из них - класс музыки и образовательного искусства, возле которого и произошел инцидент. Во время урока школьник по неизвестным на то причинам распылил перцовый баллончик. Едкий запах моментально распространился по помещению, что спровоцировало учителей выйти в коридор и найти его источник. Как рассказывали школьники, у многих сразу же появились приступы кашля. Дирекция школы и учителя начали укутывать детей, надевать повязки и сразу же выводить из помещения. Параллельно, на место вызвали «скорую», патрульных и службу спасения", - говорится в сообщении.

Сообщается о шести пострадавших. По словам медиков, четырех детей с раздражением слизистой горла и роговиц глаз госпитализировали в 8-ю больницу, еще двоих с тем же диагнозом - в 1-ю детскую.

Фото: dp.informator.ua

Спасатели проверили помещение на предмет наличия в воздухе вредных частиц. С завтрашнего дня школа будет работать в привычном режиме.

Фото: dp.informator.ua

Директор школы рассказала, что вызвала родителей хулигана и после беседы с ними, ему предстоит объяснится и с полицейскими.

Напомним, в ноябре прошлого года девять школьников попали в больницу из-за распыления газа в Тараще.


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