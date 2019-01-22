25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа
В столице зарегистрировано более 14 тыс. больных гриппом и ОРВИ.
В Киеве из-за гриппа и ОРВИ на карантин полностью или частично закрыли 25 школ. Полностью приостановлен образовательный процесс в 11 школах, частично - в 14, сообщает пресс-служба КГГА.
отмечается, что руководители учебных заведений имеют право полностью или по классово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.
По состоянию на третью неделю 2019 года в столице зарегистрировано 14 тыс. 653 больных гриппом и ОРВИ, что почти на 600 человек превышает показатели за прошлую неделю. В городе наблюдается рост заболеваемости на 12,1%.
Среди всех больных зарегистрировано 8 тыс. 386 детей и 6 тыс. 267 взрослых. Среди всех больных детей 43,9% - школьники.
За прошедшую неделю в медицинские учреждения госпитализированы 162 человека, из которых 127 - дети.
Напомним, в этом году в Украине циркулируют три штамма гриппа А, один из которых - "Сингапур" - уже привел к смертельным осложнениям в нескольких случаях.
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22.01.2019 23:13