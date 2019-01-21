В Ровно парень пробежался по автомобилю патрульных, снял все на видео и выложил в интернет

Хулиган предложил зрителям повторить за ним.

В Ровно парень пробежался по автомобилю патрульных, снял все на видео и выложил в интернет
Фото: Скриншот видео

В Ровно молодой парень пробежал по служебному автомобилю патрульной полиции, снял все на видео и выложил в интернет.

Об этом сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции в Фейсбуке.

"Молодой человек решил сделать дерзкий, необдуманный поступок - пробежать по служебному автомобилю патрульной полиции. Исполнитель снял все на видео и разместил в сети Интернет, призывая других к продолжению подражания хулиганских действий. Еще вчера личность хулигана была установлена и были проведены все первоначальные действия", - говорится в сообщении.

По факту хулиганства начато досудебное расследование по ч.1 ст. 296 УК, предусматривающей ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас задержанный общается со следователями.

Напомним, ранее в Виннице задержали велосипедиста, который стрелял по патрульным.


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