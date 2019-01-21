В Киеве мужчина получил пулевое ранение, заступившись за женщину
В воскресенье, 20 января, житель Киева получил пулевое ранение, заступившись за женщину. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.
Инцидент со стрельбой произошел вчера днем на улице Тампере. Конфликт возник между супругами, в ходе спора муж и жена начали драться.
"Свидетель происшествия решил защитить незнакомую женщину. Однако муэ агрессивно отреагировал на замечание и ударил потерпевшего. После этого достал пистолет, предварительно - травматический, и выстрелил в 35-летнего местного жителя", - рассказал начальник Днепровского РУНП Александр Кузьмин.
Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, а 57-летнего злоумышленника задержали на месте и доставили в территориальное управление полиции.
Оружие изъяли и направили на экспертизу.
В отношении стрелявшего открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, на прошлой неделе в Херсоне пресс-конференция о нарушениях местных чиновников закончилась стрельбой, обошлось без пострадавших.
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