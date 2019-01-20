Четверо мужчин в масках ограбили ювелирный магазин в Кривом Роге

В Кривом Роге неизвестные ограбили ювелирный магазин вечером 19 января. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

"Мужчины в масках ворвались в магазин. По предварительной версии, они отобрали оружие у охранника", - говорится в сообщении.

Злоумышленники действовали очень быстро. Драгоценности они складывали в синие хозяйственные сумки.

На видео видно, как один из грабителей забирает автомат перед уходом.

После ограбления мужчины скрылись на автомобиле. В городе объявлен план "Перехват". Дело расследуют по статье "Разбой".

Во время ограбления люди не пострадали. В полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее двое вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин в Черновицкой области.