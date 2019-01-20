Четверо мужчин в масках ограбили ювелирный магазин в Кривом Роге
В городе объявлен план "Перехват".
В Кривом Роге неизвестные ограбили ювелирный магазин вечером 19 января. Об этом сообщает "Первый Криворожский".
"Мужчины в масках ворвались в магазин. По предварительной версии, они отобрали оружие у охранника", - говорится в сообщении.
Злоумышленники действовали очень быстро. Драгоценности они складывали в синие хозяйственные сумки.
На видео видно, как один из грабителей забирает автомат перед уходом.
После ограбления мужчины скрылись на автомобиле. В городе объявлен план "Перехват". Дело расследуют по статье "Разбой".
Во время ограбления люди не пострадали. В полиции инцидент пока не комментировали.
Ранее двое вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин в Черновицкой области.
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20.01.2019 16:53