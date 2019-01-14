В Киеве грабители приковали мужчину наручниками к перилам лестницы

В Киеве грабители приковали прохожего наручниками к перилам лестницы, отобрали у него рюкзак и скрылись.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что у мужчины на Почтовой площади отобрали личные вещи. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия. Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко рассказал, что двое злоумышленников на автомобиле прибыли на Почтовую площадь, при этом изменив номерной знак транспортного средства. Когда они увидели потерпевшего, напали на него, приковали наручниками к перилам лестницы и отобрали рюкзак с деньгами и личными вещами", - говорится в сообщении.

Полицейские установили место нахождения одного подозреваемого, которого впоследствии задержали. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Задержанному объявлено о подозрении. Его сообщник находится в розыске. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua