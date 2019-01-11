Группа неизвестных блокировала работу подразделения Нацполиции в Киеве

Десять человек доставили в управление для дачи показаний.

В Киеве группа неизвестных пыталась блокировать работу одного из подразделений Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В дежурную часть поступило сообщение о конфликте в офисе на улице Большой Васильковской, где арендует помещение одно из подразделений НПУ. Когда на вызов прибыли правоохранители, выяснилось, что группа неизвестных пыталась блокировать работу сотрудников и не допускала их на рабочие места. Десять активных участников события доставили в управление полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для установления всех обстоятельств происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Одного мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводится тщательная проверка для выяснения причины конфликта, установления всех участников и предоставления их действиям правовой оценки.