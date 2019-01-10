Польско-украинский фильм "Гарет Джонс" участвует в основном конкурсе Берлинале
Фильм Агнешки Холланд рассказывает о журналисте, который первым в западной прессе написал про Голодомор.
Берлинский кинофестиваль объявил остальных участников основного конкурса.
Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в этом году за "Золотого медведя" поборется фильм Агнешки Холланд "Гарет Джонс" ("Мистер Джонс" в международной версии).
Фильм снят в польско-украинско-британской копродукции и рассказывает про валлийского журналиста, приехавшего в Советский Союз в 1930-е годы и расследовавшего события Голодомора в Украине. Джонс первым в западной прессе рассказал о голоде в Украине.
Главную роль играет британский актер Джеймс Нортон.
Украинское Госкино выделило на фильм 25,6 млн гривен, общий бюджет картины - 262,2 млн грн.
Кроме "Гарета Джонса", в основной конкурс Берлинале добавили картины "Элиза и Марсела" Изабель Койшет и другие картины.
Берлинале-2019 пройдет с 7 по 17 февраля.
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10.01.2019 15:15