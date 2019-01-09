Убийца харьковских студенток признал свою вину

По турецкому законодательству, ему грозит пожизненное заключение.

Убийца харьковских студенток признал свою вину
Подозреваемый в убийстве двух иностранных студенток в Харькове
Фото: facebook.com/police.kharkov

Суд в Турции арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на советника Посольства Турецкой Республики в Украине по внутренним делам Хакана Сиралы.

"Турецкая сторона сообщила, что на суде задержан признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по законодательству Турции, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Представители правоохранительных органов обеих стран отметили оперативную работу друг друга и слаженность в действиях, что помогло оперативно установить местонахождение подозреваемого и задержать его.

Напомним, 3 января в Харькове обнаружили тела двух гражданок Турции - студенток харьковского вуза - со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 20-летний гражданин Турции, который 2 января покинул Украину.


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