Убийца харьковских студенток признал свою вину
По турецкому законодательству, ему грозит пожизненное заключение.
Суд в Турции арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на советника Посольства Турецкой Республики в Украине по внутренним делам Хакана Сиралы.
"Турецкая сторона сообщила, что на суде задержан признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по законодательству Турции, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Представители правоохранительных органов обеих стран отметили оперативную работу друг друга и слаженность в действиях, что помогло оперативно установить местонахождение подозреваемого и задержать его.
Напомним, 3 января в Харькове обнаружили тела двух гражданок Турции - студенток харьковского вуза - со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 20-летний гражданин Турции, который 2 января покинул Украину.
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