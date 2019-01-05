Из-за схода лавины на Ай-Петри спасатели эвакуируют людей

При этом в МЧС утверждают, что причиной заторов на дороге стали снежные переметы.

Из-за схода лавины на Ай-Петри спасатели эвакуируют людей
Фото: twitter.com/overhearsudak

На дороге Ялта – Ай-Петри в Крыму сошла лавина, в связи с чем десятки автомобилей оказались заблокированы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Спасатели эвакуируют людей, застрявших в автомобилях, передает Крым.Реалии.

По данным пресс-службы роSSийского Управления МЧС по Крыму, спецтехника уже расчистила одну полосу движения.

"По состоянию на 21:40 час к ликвидации последствий ЧП привлечено от РСЧС 12 единиц техники и 28 человек, в том числе от МЧС РоSSии – 5 единиц техники и 15 человек личного состава", – говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, сход лавин не зафиксирован. Спасатели утверждают, что причиной заторов на дороге стали снежные переметы.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крыма о том, что автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и Ялты перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта.

Ранее сообщалось, что полиция прекратила поиски четырех лыжников, попавших под лавину в Норвегии.


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