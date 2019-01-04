В Николаеве разоблачили банду рэкетиров, которые вымогали деньги у местных бизнесменов

Участники группировки создавали конфликтные ситуации, за "урегулирование" которых требовали деньги.

В Николаеве разоблачили банду рэкетиров, которые вымогали деньги у местных бизнесменов
Фото: Пресс-служба СБУ

В Николаеве правоохранители разоблачили организованную группировку, участники которой вымогали деньги у местных бизнесменов.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили ранее судимые за аналогичные преступления жители областного центра. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за «урегулирование» которых требовали деньги у граждан, в том числе- у частных предпринимателей. В случае отказа бандиты угрожали потерпевшим физической расправой", - говорится в сообщении.

Одного из участников группировки задержали в центре Николаева во время получения "долга" от местного коммерсанта в размере около 55 тыс. гривен.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство).

Напомним, ранее полиция задержала группу "антикоррупционеров", которые вымогали деньги у чиновников, угрожая им разглашением "компрометирующей или конфиденциальной информации".


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