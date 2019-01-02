?Житель Донецкой области украл из церкви мощи и спрятал их у себя дома

Нарушитель пояснил, что слышал о том, что реликвии обладают чудодейственной силой.

В городе Доброполье 28-летний местный житель похитил из церкви "ларец с мощами Георгия Победоносца" и спрятал их у себя дома.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

В дежурную часть Добропольского отделения поступило сообщение от настоятеля местного храма о том, что неизвестный похитил из помещения "ларец с мощами Георгия Победоносца".

"В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Доброполья, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нарушитель пояснил, что слышал о том, что реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их и принес домой", - сообщили в полиции.

Правоохранители изъяли похищенные мощи, а в отношении мужчины открыли уголовное производство по ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Фото: dn.npu.gov.ua

Официальной информации о том, что в церкви в Доброполье хранились мощи христианского святого Георгия, обезглавленного при императоре Диоклетиане в 303 (304) г., нет.