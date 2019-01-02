Житель Донецкой области украл из церкви мощи и спрятал их у себя дома
Нарушитель пояснил, что слышал о том, что реликвии обладают чудодейственной силой.
В городе Доброполье 28-летний местный житель похитил из церкви "ларец с мощами Георгия Победоносца" и спрятал их у себя дома.
Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.
В дежурную часть Добропольского отделения поступило сообщение от настоятеля местного храма о том, что неизвестный похитил из помещения "ларец с мощами Георгия Победоносца".
"В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Доброполья, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нарушитель пояснил, что слышал о том, что реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их и принес домой", - сообщили в полиции.
Правоохранители изъяли похищенные мощи, а в отношении мужчины открыли уголовное производство по ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
Официальной информации о том, что в церкви в Доброполье хранились мощи христианского святого Георгия, обезглавленного при императоре Диоклетиане в 303 (304) г., нет.
Напомним, в 2016 году иИз Михайловского собора в Киеве украли часть мощей Святой Варвары.
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02.01.2019 14:31