В Киеве заработали пункты приема новогодних елок для утилизации

Деревья переработают щепку, которую используют для защиты почвы от перегрева и пересыхания.

В Киеве начали работу пункты приема новогодних елок для дальнейшей утилизации.

Список и адреса 15-ти пунктов опубликованы на сайте КГГА.

"Призываем киевлян не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019 года", - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Собранные деревья будут переработаны на щепку, которую весной используют для защиты почвы от перегрева и пересыхания.

Напомним, прошлом году на утилизацию киевляне принесли более 10 тыс. елок, а в 2017 году - 5 тыс.