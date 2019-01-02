В Киеве заработали пункты приема новогодних елок для утилизации

Деревья переработают щепку, которую используют для защиты почвы от перегрева и пересыхания.

В Киеве заработали пункты приема новогодних елок для утилизации
Киевлян призывают не выбрасывать елки на помойку
Фото: Макс Требухов

В Киеве начали работу пункты приема новогодних елок для дальнейшей утилизации.

Список и адреса 15-ти пунктов опубликованы на сайте КГГА.

"Призываем киевлян не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019 года", - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Собранные деревья будут переработаны на щепку, которую весной используют для защиты почвы от перегрева и пересыхания.

Напомним, прошлом году на утилизацию киевляне принесли более 10 тыс. елок, а в 2017 году - 5 тыс.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40
В Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочкуВ Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку
Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской областиПолиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в КременчугеЧетверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге
Подозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отецПодозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отец
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве вскрыли Приватбанк возле "Гулливера", но ничего не укралиВ Киеве вскрыли Приватбанк возле "Гулливера", но ничего не украли
На Оболони в Киеве ввели карантин из-за котенка, погибшего от бешенстваНа Оболони в Киеве ввели карантин из-за котенка, погибшего от бешенства
На улице Кубанской Украины в Киеве произошел пожар на территории ресторанаНа улице Кубанской Украины в Киеве произошел пожар на территории ресторана
В Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажкеВ Киеве разбился промышленный альпинист, устанавливавший окна в многоэтажке
В Киеве второй год подряд снизился уровень преступностиВ Киеве второй год подряд снизился уровень преступности
В Киеве задержали "вора в законе" Темо СухумскогоВ Киеве задержали "вора в законе" Темо Сухумского
В Киеве дворник подстрелил бездомного, заподозрив его в краже бумагиВ Киеве дворник подстрелил бездомного, заподозрив его в краже бумаги
В Киеве возле КПИ произошла драка со стрельбойВ Киеве возле КПИ произошла драка со стрельбой
Полиция задержала грабителей, отобравших у водителя 300 тыс. гривен в пробке на проспекте Лобановского в КиевеПолиция задержала грабителей, отобравших у водителя 300 тыс. гривен в пробке на проспекте Лобановского в Киеве
В Киеве одновременно отключились четыре высоковольтные кабельные линииВ Киеве одновременно отключились четыре высоковольтные кабельные линии
Последние новости
Подгружаем последние новости